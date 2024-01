Lavoro | si cerca una figura da assumere all’ospedale San Pio | l’avviso della Regione Campania

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata pubblicata il 29 dicembre 2023, la procedura di avviamento numerico a selezione, mediante chiamata con Avviso Pubblico e con graduatoria limitata a quanti aderiscono alla specifica occasione di, finalizzata all’assunzione presso l’Azienda Ospedaliera “San Pio”, previo superamento di prova selettiva, di n. 2 unità a tempo pieno e indeterminato di “Operatore Addetto Manutenzione Verde” per la coperturaquota di riserva in favore dei soggetti disabili di cui all’art. 1 L. 68/99 e dell’art. 1 co. 1 D.P.R. 333/2000, iscritti nell’apposito elenco di cui all’art. 8 l. 68/99 tenuto dal Servizio “Collocamento Mirato” di Benevento. I soggetti in possesso dei requisiti prescritti, che intendono candidarsi alla selezione, dovranno presentare la domanda di partecipazione e i relativi allegati dalle ore 9.00 del ...

(Adnkronos) – Flessibilità di orari, Smart working, welfare aziendale e possibilità di conciliare i tempi di vita- lavoro . Questi i 'must' per le ... (periodicodaily)

La conciliazione dei tempi di vita e carriera è tra i 'must' per le nuove generazioni, come spiegano le agenzie per il lavoro e i direttori del ... (sbircialanotizia)

Una opportunità da non perdere un numerose Regioni del Sud Italia . Offerte di Lavoro in vari ambiti del settore pubblico. Il mondo del Lavoro negli ... (informazioneoggi)

... annunci digallura notizie gallura Portalettere gallura poste italiane gallura Ultime Notizie I portalettere resistono al tempo, Poste Italianecandidati in Gallura A Telti arrivano la ...... Bandi e Avvisi - da qui si possono consultare tutte le offerte dipresentate in ordine ... Ottima occasione per chi linei negozi e non li trova. E potete anche pagare a rate con risparmio ...Un negozio di abbigliamento che parla il linguaggio dell’inclusione. È AUTelier, il primo fashion outlet gestito da ragazzi nello spettro autistico, uno store inaugurato alla fine del 2023, inVia dei ...Sono tre le date indicate dall’Università di Pisa riservate ad imprese ed enti locali del Mezzogiorno per partecipare a progetti inclusi nel PNRR: L’ateneo cerca partner al Sud ... la creazione di ...