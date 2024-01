Lavoro femminile | la Cgil | ' Divario di genere ancora profondo | le politiche del governo Meloni sono fallimentari'

“Il tema della natalità si interseca in modo stretto con quello del lavoro , in particolare quello femminile e giovanile . Se riusciamo ad investire ... (sbircialanotizia)

Sembra quasi impossibile per le donne conciliare maternità e carriera. Le donne in Italia sono meno pagate dei colleghi uomini, in posizioni meno ... (dilei)

... dai neo - maggiorenni agli over 50; la partecipazionemolto elevata, circa il 65% dei partecipanti Le tre giornate dedicate dall'Assessorato aldel Comune di Napoli all'incrocio tra ..."Il dossier della Camera sull'occupazioneconferma le nostre preoccupazioni. Da tempo ...famigliari e per contrastare efficacemente la discriminazione in entrata nel mondo del, di cui ...Lavoro femminile, la Cgil: «Da tempo denunciamo l'assenza di politiche e relativi investimenti in grado di abbattere i divari di genere, in particolare quelli occupazionali e salariali. Assenza che ri ...Nel mercato del lavoro ci sono divari di genere “preoccupanti”. Lo dice il segretario confederale della Cgil, Lara Ghiglione, che aggiunge: “Da tempo denunciamo l’assenza di politiche e relativi inves ...