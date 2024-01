L’autoritarismo de noantri Le parole di Amato lette da Sisci

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) L’ex premier Giulianomartedì ha lanciato un allarme sul rischio di svolta autoritaria nel Paese. In effetti il Parlamento in generale e il governo in particolare stanno ignorando lo sbriciolamento della democrazia in corso – la combinazione volatile e nitroglicerinica di astensione crescente dal voto, aumento di preoccupazioni esistenziali inevase (immigrazione, crollo dello stato sociale, minacce a piccoli e grandi privilegi di mercato…) e denunce di strapotere dei giudici. La combinazione può diventare letale, specie se trova una sponda esterna – il presidente russo Vladimir Putin o peggio qualcuno in Europa o America. Le preoccupazioni una per una sono autentiche e dicono delle verità. Lo strapotere dei giudici. In Italia hanno effettivamente più potere che altrove ma è anche perché la classe politica ha smesso di porsi limiti etici. Da quando uomini di ...