L' auto volante modulare di Xpeng arriverà nel 2025

Una volante della Polizia è rimasta coinvolta in un incidente con un ciclomotore durante l'inseguimento di un’auto che non si era ferma ta all’alt per ... (feedpress.me)

Il 57enne aldella Ford, invece, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Eugenio. Le duesono state sequestrate come da prassi. La polizia locale è al lavoro per ...Il 78enne era aldi una Opel Mokka quando, per cause da accertare, ha perso il controllo dell'finendo contro una Ford Focus che viaggiava nella direzione opposta. Il 57enne, che era a ...Design simile a Cybertruck per un mezzo elettrico con la cabina che si può staccare, diventando un mini elicottero ...Perde controllo del mezzo, un morto su complanare interna del Gra. Tre giovani feriti in un incidente tra Suv e Mercedes sulla Cristoforo Colombo, due sono gravi ...