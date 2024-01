L' assedio che teme Meloni | Ferragni fa la vittima e Pellegrini | quindi | oggi…

Per colpa di un deputato pistolero, il premier dovrà affrontare una sorta di. E di sicuro ... Per far compagnia a mio figlio pasticciere mi alzo alle 4 e la prima cosafaccio è quella di ...... aveva denunciato una situazione da "", con 1100 persone in attesa di ricovero nei pronto ... l'incendio dell'8 - 9 dicembre all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli ,ha reso ...Che bella l’incoerenza. - Il Domani scrive che “lo sparo ... Per colpa di un deputato pistolero, il premier dovrà affrontare una sorta di assedio. E di sicuro ne avrebbe fatto a meno. - Mi scrive un ...Un milione di italiani influenzati e una curva delle infezioni respiratorie che è ancora in crescita, soprattutto tra i bambini. Complici le riunioni familiari, un certo rilassamento rispetto al monit ...