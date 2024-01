L’arte di arrangiarsi | Mattarella e la lotta agli ambulanti ed al Way of Life italiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) È immancabilmente arrivato il monito dal Colle più alto, il Quirinale.da sempre, da legale rappresentante dell’Italia, si erge a custode del Consorzio culturale, storico, sociale, e soprattutto istituzionale a cui l’Italia aderisce dalla fondazione. L’Europa ha le sue norme, alcune fondamentali, altre regolamentatorie, di un codice di comportamento burocratico comune. E tra queste vige la Concorrenza, norma lapalissiana tra i paesi liberali ed anglosassoni, meno tra quelli latini dominati dal codice genetico, del tengo famiglia, delle corporazioni. Qui vige un codice non scritto,di, di impossessarsi dei beni comuni, a volte anche di quelli privati, ad uso e consumo corporativo, da clan. Cominciarono gli artigiani fiorentini, con le corporazioni, mi sovvengono i lanai dell’Orsanmichele, e siamo finiti ...

...un santo protettore Ci affidiamo alla buona sorte o all'di ...Ci affidiamo alla buona sorte o all'di, e al si ...annata segnata dall'amarissimo stallo - in legge di bilancio'...Alberto Gilardino e Andrea Pirlo sono spesso stati messi in discussione in questi mesi . Se a livello di idea di gioco i due sono diversi, con il primo più attento alla solidità e meno ricercatore del ...