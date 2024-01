“L’anno che verrà” | il figlio di Romina Power sommerso d’insulti | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Personaggi TV. Come ogni 31 dicembre, Rai 1 salutacon la tradizionale diretta deche. Tanti ospiti si esibiscono sotto il cielo stellato e salutano insieme al pubblico in strada e da casa, l’ultimo giorno. Anche il 31 dicembre 2023, sotto la guida di Amadeus, artisti come Annalisa, Paola&Chiara, I Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, Gli Autogol, Maninni, hanno fatto divertire e ballare il popolo. Tra gli artisti c’erano ancheinsieme alYari. La loro presenza ha creato non poco scompiglio nel mondo social, che non ha fatto a meno di notare una cosa. Leggi anche: Ignazio Boschetto de “Il Volo” si sposa, ecco con chi Leggi anche: Federica Pellegrini è diventata mamma: ...