L’altro testimone del caso Pozzolo | «È stata una follia | ha tirato fuori la pistola ed è partito lo sparo»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) C’è un altrodeldi Emanuele, il deputato di Fratelli d’Italia protagonista della sparatoria a Capodanno nell’ex asilo di Rosazza in provincia di Biella. Un uomo delle forze dell’ordine, intervistato da la Repubblica, smentisce la versione dell’onorevole. «Abbiamo avuto tutti paura, c’erano dei bambini.è arrivato a fine serata, stavamo andando via: era allegro, halasenza che nessuno glielo avesse chiesto e all’improvviso èlo», dice l’uomo. Che poi spiega di aver visto tutto: «Era circa l’una e mezza. La cena era finita. Avevamo già sparecchiato quando è arrivato.Stavamo andando via tutti, perché eravamo tutte famiglie ed era già tardi. ...