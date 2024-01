Lainate | colpisce un uomo con cinque coltellate per rapinarlo e si dà alla fuga | arrestato 43enne

L'episodio che vede protagonista un ex marito violento è avvenuto ieri sera a, in provincia di Milano. Il 45enne italiano che voleva entrare con la forza nell'appartamento della sua ex moglie,...L'episodio che vede protagonista un ex marito violento è avvenuto ieri sera a, in provincia di Milano. Il 45enne italiano che voleva entrare con la forza nell'appartamento della sua ex moglie,...Prima lo colpisce con cinque coltellate per rapinarlo e poi si dà alla fuga. L'uomo però non aveva fatto i conti con i carabinieri della compagnia di Rho, ...E' successo ieri, martedì 2 gennaio in serata a Lainate: un uomo di 67 anni è stato colpito con cinque coltellate all'addome per rubargli il giubbotto, da u ...