L’agente di Terracciano | «Con Filippo non prendi un giocatore | ma ne prendi 3 o 4»

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Andrea D’Amico, agente deldell’Hellas Verona, ha parlato a Radio Serie A del futuro del suo assistito Andrea D’Amico, agente deldell’Hellas Verona, ha parlato a Radio Serie A del futuro del suo assistito. PAROLE – «Connonun, ma ne3/4 perché lui gioca basso a sinistra, basso a destra, con la Juventus ha addirittura marcato Vlahovic. Gioca a centrocampo e, in nazionale, anche come esterno d’attacco».

Filippo Terracciano, il Milan si muove: incontro in sede con Andrea D’Amico, agente del classe 2003. Può lasciare Verona per pochi milioni. Primo ... (dailymilan)

MILANO - Il Milan entra in scena sul mercato e lo fa prendendo in considerazione il profilo di , eclettico esterno classe 2003 del Verona . Ieri a Casa Milan si è vistodel ragazzo, Andrea D'Amico , che è stato a colloquio con la dirigenza milanista con la quale ha parlato dei dettagli economici dell'operazione. In sostanza, D'Amico ha portato il Milan a ...Commenta per primo'Arena in edicola stamani offre un interessante approfondimento a ...della situazione di Filippo. ... Andrea D'Amico,del ragazzo, ha incontrato quest'oggi la ...