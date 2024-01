Ladri colpiscono nella sede della Cgil a Montevarchi | bottino di pochi spiccioli

Leggi su lortica

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)notte appena trascorsa, ladiè stata teatro di un’incursione criminale. I malviventi hanno forzato e danneggiato la porta laterale d’ingresso, riuscendo ad accedere agli interni. Tuttavia, l’esitoloro operazione è stato deludente, poiché non hanno trovato nulla di rilevante, eccezion fatta per. Fortunatamente, non sono stati compiuti atti vandalici. Laha già presentato denuncia, e questa mattina le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare i necessari rilievi. Il modus operandi: Ihanno dimostrato una conoscenza precisastruttura, concentrandosi sulla porta laterale d’ingresso per guadagnare accesso senza destare ...