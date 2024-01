Ladispoli | domenica 7 gennaio pulizia della Palude di Torre Flavia

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), 32023 – “Il passaggio da un anno all’altro è il momento propizio per stilare bilanci, per lasciarsi alle spalle le cose vecchie e negative e pensare ai nuovi obiettivi per il futuro” – così in una nota stampaForum Ambiente, che prosegue: “Se i nostri amici animali che popolano il Monumento Naturaledipotessero dire la loro e fare previsioni, ci direbbero che non sono affatto tranquilli su ciò che li aspetta per il futuro. È infatti di fine novembre la notizia dell’approvazione del progetto di cementificazionezona attigua alla, che porterà ben 7000 nuovi residenti, con un potenziale impatto ambientale devastante ed uno stravolgimento del paesaggio per come lo abbiamo conosciuto fino ad ...