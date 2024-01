La toga rossa vuole “far sbavare” il governo E questo sarebbe imparziale?

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) 00:00 Buongiorno ai commensali 00:40 Indagato il pistolero, ma Sallusti bastona su immunità. 03:50 Ripartenza 2 febbraio: esauriti i posti del pomeriggio, ma ancora disponibili alcuni della mattina con Cruciani. 04:45 Anche Merlo (quello buono) sul pistolero di FdI e i cretini di cdx. 05:28 “occasione persa. Potevamo farlidi rabbia”. L’incredibile tweet di Marcello Degni, il magistrato della Corte dei conti. 10:10 Lo scandalo Verdini sta scemando, ma ora accusano il sottosegretario Freni di “aver pagato” il biglietto per la scala. 12:23 Decreto concorrenza: i paletti di Mattarella. 13:45 Israele colpisce Hamas. 14:28 Suez, Crosetto e i missili italiani che non ci sono: ne abbiamo una sessantina. 16:52 Harvard, si dimette la progressista Claudine Gay per plagio. #rassegnastampa3gen L'articolo proviene da Nicola Porro.

"Ho fatto la scelta giusta" . Marcello Degni non fa marcia indietro sulle sue parole in merito all'attacco al governo sulla Bilancio (ilgiornale)

