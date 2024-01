«La televisione demiurgo della modernità italiana»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Fu alle 11.30 di domenica 3 gennaio 1954 che iniziarono le prime trasmissione televisive nella storia del nostro Paese: ma sarà alla sera, alle 20.30, che la Rai offrirà un format capace di segnare i successivi settant’annistoria del nostro Paese. A cavallo tra la fine degli anni Cinquanta ed i primi anni Sessanta, tra missione unificatriceNazione e pedagogiacomunicazione, sviluppo tecnologico e curiosità per una scatola che non è azzardato definire “magica”, partiva la storia delle trasmissioni televisive targate Rai. E sarà, soprattutto, con un format del tutto innovativo -il telegiornale- ad imprimere una svolta (senza ritorno) verso l’informazione di massa. Erano gli anni del boom radiofonico, con impianti disseminati un pò per tutto il Paese e con abbonamenti che, in quei mesi, sfioravano i 5 milioni di ...