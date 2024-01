La Supercoppa di Francia è del PSG | 2-0 al Tolosa | primo titolo per Luis Enrique

Fine 2023 e inizio 2024 in compagnia del campionato inglese, che nei prossimi giorni metterà in scena la ventesima giornata. Sui canali Sky Sport e ... (digital-news)

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 3 gennaio , serata di trofei nazionali con la coppa Italia che agli ottavi di finale manda in scena ... (infobetting)

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 3 gennaio , serata di trofei nazionali con la coppa Italia che agli ottavi di finale manda in scena ... (infobetting)

PARIGI () - Il Paris Saint Germain batte per 2 - 0 il Tolosa e conquista ladi. Partita senza storia quella del Parco dei Principi, dove la formazione di casa sblocca il risultato dopo appena tre minuti con una conclusione ravvicinata del sudcoreano Lee ...... entrambe nel primo tempo, bastano al Paris Saint - Germain di Luis Enrique per imporsi 2 - 0 contro il Tolosa al Parco dei Principi e conquistare il primo trofeo stagionale: ladi...Il Paris Saint-Germain vince la sua 12ª supercoppa di Francia battendo il Tolosa. Partita in discesa dopo soli 3 minuti con la rete del sudcoreano Lee Kang-In. Prima dell'intervallo colpiosce anche il ...Al Parco dei Principi partita a senso unico: accede tutto nel primo tempo, decidono i gol di Lee Kang-In e Mbappé ...