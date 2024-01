La storia di Ambrogio | il professore precario che ha continuato a far lezione dall’ospedale | “Sono Cavaliere della Repubblica | ma il titolo non vale per il concorso”

... realizzata con il marmo proveniente dalle cave di Sant'della Valpolicella, ed è ... La suasi fa risalire all'epoca carolingia, i ntorno all'anno 1000 , quando per fede evangelica un ......protagonisti della. Ognuno avrà la possibilità di comprendere, anche vivendo in questa piccola regione, che è parte centrale dell'Universo umano, come lo fu l'Universo teologico di...L'onoreficenza consegnatagli da Mattarella, un famoso tweet di Giuseppe Conte a lui dedicato ("Grazie Professore: i suoi studenti saranno fieri di Lei"), l'apparizione in una puntata del programma Rai ...La ChiaraStella, un progetto originale di Ambrogio Sparagna, giunto alla sua XVII edizione ... Radicati profondamente nella storia sociale del nostro Paese ed impregnati di grande intensità mistica, ...