La Spagna è tra le destinazioni più responsabili d’Europa

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Varie le iniziative e gli impegni nella sostenibilità durante il 2023, tra cui la collaborazione con la rivista “Green Me”, il lancio della campagna “Ti Meriti laGreen” o il prestigioso riconoscimento di Lonely Planet come la prima destinazione sostenibile nel “Best in Travel 2024”. Laha raggiunto questo importante obiettivo grazie agli investimenti di 1.858 milioni di euro sui 3,4 miliardi destinati al turismo e ha un ambiziosa sfida da portare avanti: consolidare questa strategia di sostenibilità. Gli italiani sono sempre più interessati a visitare il Paese iberico: i dati dicono che c’è un aumento del 20,6% di visitatori nel 2023 rispetto all’anno precedente e una spesa turistica in aumento del 20,1%. Perché si va in? Le principali motivazioni sono la cultura, la gastronomia, il sole e la spiaggia, il turismo ...

...//www.glistatigenerali.com/istituzioni - ue_legislazione/ripartira - lascensore - legislativo -... fissa anche - non solo in Italia con il Titolo V ma anche in altri paesi comee Germania - ...... muore 53enne Incidente aereo in, muore il 48enne piacentino Loris Sabatucci: la passione per la velocità e i "gialli" giudiziari Spari nella notte di Capodanno, paurai residenti: erano ...Francia, Ungheria e Grecia: sono queste le tre squadre delle sedici al via degli Europei 2024 di pallanuoto ad aver già staccato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, la prima in qualità di Paese o ...di Nicola Palma MILANO Una vita al limite. Spesso oltre. I video su Youtube al volante di una Porsche, col tachimetro ...