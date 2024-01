La sinistra della disuguaglianza | buoni consigli e cattivo esempio

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Sarà la comune origine ligure, ma quando parla Andrea Orlando tornano immediatamente in mente i versi di De Andrè sulla gente che dàquando non può più dare... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Dalle pensioni per i migranti alla settimana corta, passando per un incremento delle tasse pari a circa 22 miliardi. Sullo sfondo adozioni per i gay ... (ilgiornale)

...deputata leghista Vanessa Cattoi ha depositato alla Commissione Affari costituzionaliCamera ... fa gola a tanti e la lobby sa essere trasversale, ammiccare a destra ma anche a. Anche ...In modo non sorprendente, chi era disposto a farlo si schierava per gran parte a, ...L'audizione del ministro dell'Economia alle commissioni bilancio di Camera e Senato sulla riforma...La neonata lista "Uniti a Sinistra" di Cortona critica la Regione Toscana per l'aumento dell'Irpef e il depotenziamento del servizio sanitario. Chiede un miglioramento del pronto soccorso e un uso più ...Orlando accusa la destra, ma Meloni ha fatto scelte più progressive del Pd al governo: il taglio del cuneo ai redditi medio-bassi aumenta la redistribuzione, al contrario del Superbonus che ha rifatto ...