La sanità pubblica è in via di dissoluzione | il disagio dei medici svegli anche i cittadini

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nella notte tra l’8 ed il 9 dicembre scorsi si è scatenato un incendio nell’ospedale di Tivoli (RM) causando il decesso di tre pazienti. La notizia mi ha molto colpito e perché persone fragili e malate si sono recate in un luogo di cura per riceverne assistenza e invece vi hanno trovato la morte, e perché il rogo di questo importante presidio sanitario l’ho interpretato come simbolo di un Servizio Sanitario Nazionale ormai in via di. Abbiamo passato il punto di non ritorno. I governi, di vari colori politici, che si sono succeduti negli ultimi venti anni hanno ridotto, in maniera drastica, tutto l’apparato dellaamministrazione (di cui isono parte) con un attacco sistematico ai diritti dei lavoratori, a colpi di decreti legge e con campagne massmediatiche denigratorie. Ricordiamo benissimo i dipendenti ...