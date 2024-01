La Russa sul caso dello sparo a Capodanno | “Non è questione politica | ma il partito valuti la situazione”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) “La legge italiana sul possesso di armi è la più restrittiva d’Europa e sicuramente non va allargata. Anzi, io sarei ancora più rigido. In questosi tratta di un problema di opportunità: al cenone c’era bisogno di andare armati? Per me è sempre inopportuno, ma non è una. Il, poi, valuterà la. Io considererei meno grave se fosse inavvertitamenteun colpo a lui, piuttosto che non ad altri a cui ha dato la sua pistola”. Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La, in una intervista a La Stampa, parlando delal veglione didall’arma del deputato FdI, Emanuele Pozzolo. Con Giorgia Meloni che sembra ...

Roma, 3 gen. La legge italiana sul possesso di armi e' la piu' restrittiva d'Europa e sicuramente non va allargata. Anzi, io sarei ... Cosi' il presidente del Senato ed esponente di Fdi, Ignazio La, ...