La proposta di Ignazio La Russa sul premierato | «Lasciamo tre senatori a vita»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Sulla riforma delil presidente del SenatoLadice che l’abolizione deinon lo convince. Così come non gli piace l’idea del “premier di scorta” nominato dalla stessa maggioranza in caso di caduta del primo. Mentre è felice del fatto che con la riforma non esisteranno più maggioranze incerte. Anche se la riforma è «qualcosa di meno» rispetto al presidenzialismo, le buone mediazioni «hanno il pregio di non accontentare e non scontentare nessuno». Il risultato sarà quello di una riforma «volutamente minimale. L’obiettivo che il centrodestra si pone è quello di ere l’instabilità governativa, perché serve una durata dei governi più lunga, di legislatura; l’altro obiettivo è il rispetto della volontà popolare che spesso è mancato in questi anni. ...