La Promessa | anticipazioni 4 gennaio | Manuel ha recuperato la memoria | notizia shock per Jimena

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) La: colpo di scena per! La sua situazione già critica conprecipita! Ci saranno molte altre vicende. La: Elisa e Lorenzo infastidiscono Cruz. Nuova lite trae… Elisa e Lorenzo, dopo aver avuto una discussione, fanno i “piccioncini” davanti a Cruz, infastidendola più di quanto non lo sia già per la loro presenza a “La“. Tensione anche tra: lei lamenta che il marito non se ne occupi abbastanza e in tale sensazione gioca molto Blanca. Ormai i due coniugi sono molto distanti. Il marchesino ha un’immediata spiegazione a tutto questo: rivela alla ...