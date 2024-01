La preoccupazione dei deputati | Veniva armato a Montecitorio?

Tornano gli animali domestici nel mirino di Papa Francesco , che rilancia la sua preoccupazione per la natalità in Italia prendendosela ancora una ... (open.online)

Una premessa: Matteo Gabbia è un buon difensore e non è in discussione dal punto di vista tecnico. Il ritorno del calciatore italiano al Milan dopo ... (calcioweb.eu)

Milano - La Variante JN.1 di COVID-19 sta emergendo come la più prevalente in Italia , secondo il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di ... (abruzzo24ore.tv)

... laper una presa di potere che togliesse agli stati qualsiasi possibilità di ... dell'avvocato svizzero Philipp Kruse al Parlamento Europeo, nell'ambito del forum ECI (Iniziativa...Il numero 2 di Hamas ucciso a Beirut Saleh al Arouri era l'uomorapporti internazionali con l'... è lainternazionale. Arouri era la 'nuova Hamas', spiegano gli specialisti. ...Mercati asiatici in calo dopo che Wall Street ha iniziato il 2024 in ribasso. Il benchmark della Corea del Sud è in calo del 2% e l’Hang Seng di Hong Kong ha perso oltre l’1%, mentre l’indice Shanghai ...I politici citati nelle intercettazioni fatte nell’ambito dell’inchiesta per corruzione su Denis e Tommaso Verdini commentano le indagini ...