LA PETITE | il nuovo film di Guillaume Nicloux | in uscita il 18 gennaio 2024

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Cari amici, vi scriviamo per segnalarvi che La, ildi, uscirà nelle sale italiane il 18. Chi distribuirà Ilsarà distribuito in Italia da Movies Inspired e Circuito Cinema. Laè stato presentato in concorso a France Odeon, festival del cinema francese di Firenze. Il, adattamento del romanzo Le Berceau di Fanny Chesnel, ha ricevuto la menzione speciale da parte della giuria composta da Francesca Calvelli, Francesca Fanuele e Mimmo Calopresti. LA: sinossi Joseph viene a sapere che suo figlio e il suo compagno sono appena morti in un incidente. La coppia aspettava un bambino tramite una madre surrogata, che vive in ...