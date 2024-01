La Parigi Dakar 2024 | il rally estremo in Arabia Saudita

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ilpiù avventuroso e famoso, laparte il 5 gennaio, l’sarà nuovamente lo scenario del leggendarioParis-, giunto alla sua 46ª edizione, che si conferma come una delle gare più spettacolari e avventurose del mondo. Auto tra le dune dell’durante una Tappa dellaLa partenza delsarà da Alula, nel nord dell’, per concludersi a Yanbu il 19 gennaio, seguendo un percorso di 7.891 km, di cui 4.727 km cronometrati, attraverso deserti impervi e dune maestose.Paris-...

Sfida tricolore come ai tempi della mitica Cagiva con le imprese di Hubert Auriol e del nostro Edi Orioli, il primo italiano a vincere lanel 1988, quando la maratona africana era il ...Sono una trentina i piloti professionisti iscritti a quella che fu la. Una trentina di piloti abituati a questo tipo di corse. Il primo è giunto con due ore di anticipo rispetto al ...Siamo ormai pronti per il via ufficiale della Dakar 2024 che che scatterà il 6 gennaio e si concluderà il 19, sempre in territorio saudita. Dodici mesi fa il successo finale andò a Kevin Benavides con ...Il 2024 è l'anno olimpico. Ci sono due atleti ternani che hanno fatto sognare la città per giocarsi la possibilità di staccare il ticket per gareggiare a Parigi. Si tratta ...