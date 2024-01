La morte di Arouri non avvicina la fine della guerra

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nel tardo pomeriggio di martedì 2 gennaio 2024, i media statali libanesi hanno riportato che Israele ha colpito l'ufficio di Hamas alla periferia di Beirut. Si è trattato di un'operazione mirata per uccidere Saleh al-, un cinquantottenne funzionario di Hamas e vicecapo del Politburo, l'ala politica dell'organizzazione palestinese. La suaè stata confermata dagli Hezbollah a L'Orient-Le Jour. Insieme a lui sono morti Samir Fendi, Azzam Al-Aqra, Mahmoud Zaki Shaheen, Muhammad Al-Rayes, Muhammad Bashasha, Ahmed Hammoud. In precedenza, un'esplosione era stata udita a Dahieh, un sobborgo a sud di Beirut, roccaforte degli Hezbollah. Secondo quanto riportato dall'agenzia Axios, che cita fonti anonime, Israele non ha informato in anticipo gli Stati Uniti del raid che ha ucciso il numero due di Hamas, Saleh al-e ...

Tuttavia, ladi Kalil Al Hayya, membro del politburo di Hamas, è stata smentita. Hezbollah annuncia ritorsioni Il gruppo libanese Hezbollah ha definito l'uccisione di Saleh al -come un ...Dopo ladi al -, fonti diplomatiche coinvolte nei colloqui mediati da Egitto e Qatar che i negoziati per un accordo si sono interrottiIl numero 2 di Hamas ucciso in Libano e l'attesa per la risposta. L'obiettivo di Israele era tra i presenti a Doha nei festeggiamenti per i massacri del 7 ottobre ...In questo scenario c’è grande attesa per il discorso del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, con il Partito di Dio libanese che ha dichiarato di avere “la mano sul grilletto” per vendicare la morte ...