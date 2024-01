La guerra in Ucraina | una seconda chance per l’Europa?

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di World Review del New York Times. Si può comprare già adesso, qui sullo store, con spese di spedizione incluse. E anche in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia Un progetto di Voxeurop in collaborazione con Eurozine indaga attraverso sei saggi il futuro del, rileggendo alla luce del conflitto scatenato dall’invasione russa dell’uno storico intervento del 2003 di Jürgen Habermas e Jacques Derrida. Qui si può leggere il primo intervento,qui il secondo, qui il terzo. Sarebbe fuori luogo e un po’ ipocrita soffermarsi su che cosa i due giganti della filosofia europea, Jürgen Habermas e Jacques Derrida, abbiano sbagliato nel 2003. Dopotutto, le loro speranze erano anche le nostre. Anche noi volevamo un’Unione europea più unità ...