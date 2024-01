La drammatica storia del tennista Kubler | sei operazioni e 14 centesimi in banca

Dopo aver sconfitto all'esordio Thiem in due set, Nadal è pronto ad affrontare l'australiano Jason Kubler nel secondo turno del torneo di Brisbane. Il prossimo avversario del tennista spagnolo è stato ...Subito scomunicato Andrea Cionci Vai al blog Per la prima volta nella, il mondo è senza papa ... Per testimoniare sulla propria pelle questarealtà, un altro sacerdote ha scelto di ...Dopo aver sconfitto all'esordio Thiem in due set, Nadal è pronto ad affrontare l'australiano Jason Kubler nel secondo turno del torneo di Brisbane. Il prossimo avversario del tennista spagnolo è stato ...Il drammatico conflitto in Medioriente getta un’ombra cupa su questo Natale in tutta la Terrasanta. Soffrono anche le comunità cristiane, a Betlemme e Gerusalemme sempre meno numerose e più isolate. I ...