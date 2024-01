La demonizzazione di Milei alimenta lo storico pregiudizio statalista sul capitalismo

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Sono due i profili dell’atteggiamento politico-giornalistico europeo, e italiano in particolare, verso l’Argentina che si è affidata alle cure presidenziali del loco, Javier, l’esponente di «estrema destra e ultraliberista» (e ultraliberista è evidentemente molto peggio) che si è fatto strada in campagna elettorale agitando la motosega e preconizzando un panorama ministeriale sfoltito di dicasteri da mettere afuera. Il primo profilo di quell’atteggiamento è prevedibilmente strapaesano: titoli come quelli («estrema destra», «ultraliberista») sono ripescati dalla retorica da distacco sindacale che denuncia le aberrazioni cileno-yankee-capitaliste rispetto alle realtà castriste, venezuelane e lulan-brasilere che farebbero di mezzo Sudamerica un paradiso se non fosse assediato dalle cospirazioni liberal-golpiste dell’Occidente predatorio e guerrafondaio. Fuffa, ...