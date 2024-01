La Borsa di Milano da record | i numeri parlano chiaro

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) E’ stato un 2023 daper ladi. Ie si tratta di una grande soddisfazione importante per il nostro Paese. Il nuovo anno per ladiinizia nel migliore dei modi. Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, Piazza Affari è stata la migliore nel 2023 per quanto riguarda la crescita. I livelli non sono ancora quelli dei massimi storici, ma si può parlare dimolto importanti guardando al futuro.danel 2023 per Piazza Affari – Notizie.com – © AnsaStando ai, ladiha avuto una crescita del 28% negli ultimi 12 mesi. Un gradino sopra Tokyo e degli indici generali di ...

In una giornata che non brilla per Piazza Affari, le banche contribuiscono a limitare la discesa del Listino di, confermando una performance salda . In cima al Listino Banco BPM che guadagna lo 0,37%, ma anche MPS lima appena uno 0,17%, dopo aver portato a casa ieri un progresso del 6%. L'Istituto senese ...***: Europa amplia cali,- 1% (RCO). 03 - 01 - 24 11:00:29 (0221) 0 NNNN(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Seduta brillante per i titoli dei colossi della chimica alla Borsa di Zurigo, sulla scia di nuove acquisizioni. Il titolo Novartis è arrivato a salire del 4% a 88,26 ...Al 31/12 quotate 203 societa' per 8 mld capitalizzazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 gen - Euronext Growth Milan (Egm) chiude il ...