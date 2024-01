“La befana vien dal cielo” | a Gandino si rinnova la tradizione

(Di mercoledì 3 gennaio 2024). Saranno ancora una volta i volontari del “Volo libero Monte Farno – Diego Servalli” a proporre sabato 6 gennaio al’arrivo delladal. La piacevole, organizzata di concerto con la Pro Loco, prevede attorno alle 11.45 l’atterraggio in parapendio della vecchina e dei suoi aiutanti nell’area verde antistante il Santuario di San Gottardo a Cirano. A tutti i bambini presenti (centinaia ogni anno) saranno distribuiti dolciumi. Ad avviare l’iniziativa, nei primissimi anni del nuovo millennio, fu Diego Servalli, il gandinese pioniere del volo libero, morto nel 2015 in un tragico incidente in moto. Una maestria unanimemente riconosciuta consentiva a Diego di planare a Cirano con una pesante slitta rossa, entrata nei ricordi più cari di tanti ...

Venerdì 5 gennaio, in piazza Garibaldi, dalle 17 alle 19, ci sarà 'Ladi notte': nell'attesa del suo arrivo, si scoprirà la storia della vecchietta più amata dai bambini. Sabato 6 gennaio,...La magia delle feste continua sabato 6 gennaio alle 15 con l'arrivo dellain pista per l'evento 'La... sui pattini!' . Dopo la visita di Babbo Natale, è il turno della simpatica ...Per i più piccoli giocoleria, equilibrismo, comicità, magia e un pizzico di improvvisazione con Andrea Farnetani ...La Befana com'è tradizione è una figura speciale che ogni anno arriva nella notte del 5 gennaio per portare gioia e festeggiare insieme ai bambini l'arrivo dell'Epifania, il 6 gennaio.