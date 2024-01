Kuwait | ecco il nuovo ambasciatore italiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il diplomatico aretino Lorenzo Morini, 55 anni, è da Dicembre 2023 ild’Italia nel. Laureato in Scienze Politiche all’Università di Firenze, in seguito a concorso è stato nominato volontario nella carriera diplomatica il 23 settembre 1996. Dopo una serie di incarichi prestigiosi, ha assunto a partire dall’ottobre 2021 la funzione di Capo Ufficio VIII della Direzione Generale per l’Europa e la Politica Commerciale Internazionale del Ministero degli Esteri, responsabile dei rapporti con i Paesi dell’Europa centro-settentrionale. Nel 1999 assume le funzioni di console a Mar del Plata. Nel 2003 prende servizio a Quito, dove svolge la funzione di vicario dell’e di responsabile dell’Ufficio commerciale dell’ambasciata. Nel 2007, rientrato a Roma, prende servizio presso l’Ufficio I ...

