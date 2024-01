Kupchan | “Nessuna escalation | a chi conviene allargamento della guerra?”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) A parlare con così tanta sicurezza è il presidente di Eurasia Group ed ex funzionario del Dipartimento di Stato, conosce bene l’Iran e la Russia Una tensione che sale, cresce e mette paura. Ma rimarrà così. E c’è chi è pronto a scommetterlo senza aver dubbi. “I segnali degli ultimi giorni erano di prudenza tanto sul fronte iraniano quanto su quello americano. Tensione sempre alta, volontà di mostrare la propria deterrenza, ma senza arrivare a una: avrebbero tutti da perdere. Non credo che l’eliminazione di un capo di Hamas a Beirut cambierà questo quadro“. Le parole al CorriereSera sono di Cliff, l’attuale presidente di Eurasia Group, ex funzionario del dipartimento di Stato, ma che conosce bene la Russia di Putin, ma anche l’Iran e lui stesso non pensa che ci possa essere undel ...