Kalinic | l' ex Fiorentina giocherà gratis in Croazia

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nuova esperienza in patria per Nikola, ex attaccante died Hellas Verona, che ha deciso di firmare in bianco per l' Hajduk Spalato . Contratto da 1 , cifra assolutamente simbolica, ...

Nuova esperienza in patria per Nikola, ex attaccante died Hellas Verona, che ha deciso di firmare in bianco per l' Hajduk Spalato . Contratto da 1 , cifra assolutamente simbolica, per il centravanti croato, che ...Un passato nei campionati più importanti, tra cui la Serie A, ma è pronto a tornare in campo per amore. Si tratta di Nikola, centravanti che in Italia ha indossato le maglie di, Milan, Roma e Verona , giocando anche in Spagna con l' Atletico Madrid e vice campione del mondo con la Croazia nel 2018. ...Attraverso le colonne de La Stampa, l'ex portiere del Torino Stefano Sorrentino ha tracciato un bilancio sulla prima parte di stagione dei granata: "La classifica è giusta, ma ...Nuova esperienza in patria per Nikola Kalinic, ex attaccante di Fiorentina ed Hellas Verona, che ha deciso di firmare in bianco per l'Hajduk Spalato. Contratto da 1€, cifra assolutamente simbolica, pe ...