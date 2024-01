Kalinic | clamoroso ritorno in campo | l’ingaggio è da non credere

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) L’ex Milan Nikola Kalini? ha firmato: per l’attaccante croato si apre un nuovo capitolo. L’accordo ha lasciato tutti senza parole. Nikola Kalini?, ex attaccante di – tra le altre – Milan, Fiorentina, Atletico Madrid e Roma, è pronto per rimettersi in gioco. Svincolato dall’estate 2023,non intende appendere gli scarpini al chiodo e vuole continuare ad offrire il proprio contributo. L’attaccante croato classe ’88, all’età di 35 anni, sente di poter essere ancora incisivo e decide così di firmare un nuovo contratto con un ingaggio la cui cifra lascia sgomenti tutti gli appassionati di calcio e non solo. Alla fine del luglio 2023,aveva visto scadere il suo contratto con l’Hajduk Spalato, società calcistica croata con la quale l’attaccante aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio dal 2003. All’Hajduk Spalato, infatti, ...