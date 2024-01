Juventus-Salernitana | Allegri | “Teniamo alla Coppa Italia Chiesa giocherà”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) “Nonge non partirà sicuramente titolare ma domani potrà avere spazio. Per la formazione deciderò domani mattina. Sicuramente ci saranno Perin in porta, Rugani e. Gli altri vedremo, ma sicuramente andrà in campo la miglior formazione”. A dirlo è il tecnico della, Massimilianoin conferenza stampavigilia della partita dicontro la. “Yildiz cone Vlahovic? Tutto si può fare, dipende dai momenti e dalle circostanze. Domani non. – ha detto ancora– Quando un giocatore giovane gioca viene sempre esaltato. Ma l’importante per lui è rimanere sereno, deve continuare a lavorare. Non sono due partite a decidere se sei un campione e avrai una grande ...