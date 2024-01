Juventus | perdita di 4 | 3 milioni nell' ultimo bilancio per colpa della Superlega Sole 24 Ore

Dal bilancio consolidato della scorsa stagione si apprendono dettagli finanziari sull'impegno della, finora in, nella società della Super Lega, costituita anche quando il club era ...... chiuso con unadi - 123,7 milioni, si apprendono dettagli finanziari sull'impegno della, finora in, nella società della Super Lega, costituita quando il club era presieduto ...Il club può uscire dal progetto solo con l’ok di Real Madrid e Barcellona. Sull’aumento di capitale di 200 milioni non ci sarà un consorzio bancario di garanzia ...Calciomercato Juventus, alla fine è arrivata la firma e il calciatore è volato in Germania, sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il nuovo anno è finalmente iniziato, e tra poco riprender ...