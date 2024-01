Juve | segnali di rinnovo per Szczesny | il piano di Giuntoli

Adani ritiene giusto che la Juventus sia dietro all’Inter in classifica. L’ex difensore, in nerazzurro nelle stagioni 2002-2003 e 2003-2004, ... (inter-news)

Commenta per primo La Juventus sta provando a rinnovare il contratto a Wojciech Szczesny . Il portiere polacco ha un accordo in scadenza al 30 giugno del 2025 e guadagna circa 6,5 milioni di euro all'......mandaalla Roma, ma preoccupa la nuova clausola' su Spreaker. CLAUSOLA BASSA - Il solo grande amore di Paulo non può bastare alla Roma per rimanere tranquilla sul futuro. È vero che l'ex...La Juventus sta provando a rinnovare il contratto a Wojciech Szczesny. Il portiere polacco ha un accordo in scadenza al 30 giugno del 2025 e guadagna circa 6,5 milioni di euro all'anno. L'idea dei bia ...Partiamo da una premessa e da un discorso assolutamente generico: chiunque chieda di andar via va accompagnato alla porta senza alcun tipo di rimpianto. La Salernitana ha bisogno di calciatori ...