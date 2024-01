Juve | la scelta di Allegri su Miretti

Dopo il pareggio contro il Genoa, la Juve ntus torna in campo per la partita contro il Frosinone , match valido per la diciassettesima giornata di ... (247.libero)

Una giornata da sogno: esordio in Serie A, primo gol nel massimo campionato Italia no, e che gol quello di Kenan Yildiz . Dribbling su tre uomini... (calciomercato)

I convocati della Roma di José Mourinho per la partita di Serie A in programma domani contro la Juve ntus. I dettagli La Roma ha reso noti i ... (calcionews24)

... sottolinea Thiago Motta che spiega anche ladi mettere dal primo minuto Urbanski e non ... Sarà così anche venerdì contro un Genoa che ha cotrretto al pari Inter e. "Sì e ha vinto anche in ......web con i tifosi dellache hanno preso subito posizione sull'argomento, tra chi la considera una mossa sensata considerata l'esperienza del giocatore, e chi invece boccia completamente laL`allenatore della Juventus Massimiliano Allegri chiude al possibile prestito di Fabio Miretti in questa finestra di calciomercato. Interrogato sul tema nella conferenza.Se valutassimo solo le partite giocate in trasferta, la squadra partenopea in questa stagione si troverebbe al terzo posto ...