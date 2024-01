Juan Jesus via da Napoli? Calafiori nel mirino per la prossima stagione

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Scopri il destino incerto diale l’interesse per. Il club si prepara a un’estate di cambiamenti nella difesa azzurra. Il futuro dialsembra appeso a un filo sottile, con il suo contratto in scadenza e poche speranze di rinnovo. Il club azzurro già guarda avanti e sembra aver messo nelRiccardo, difensore del Bologna, come possibile sostituto. Secondo le ultime informazioni riportate da TMW,è entrato nel radar del, specialmente dopo una serie di prestazioni eccezionali con la maglia del Bologna. La situazione di, che potrebbe presto dire addio al club, ha spinto la dirigenza ...

Juan Jesus ha colto l’occasione del Capodanno per parla re ai tifosi del Napoli , sicuramente non allettati da una squadra che, a differenza dello ... (spazionapoli)

Calciomercato Napoli - Il Napoli mette nel mirino Riccardo Calafiori per il mercato di giugno. Lo annuncia Tuttomercatoweb. Napoli su Calafiori Il difensore del Bologna viene seguito dagli azzurri: ...Cosa ascoltavaa poche ore dalla partita scudetto della scorsa stagione La sua scelta ha spiazzato tutti. In quanti come lui Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è ...MERCATINI Campagna Amica, i buoni prodotti della terra il 03 GENNAIO SPETTACOLI A Napoli va in scena "Don Chisciotte" di Ludwig Minkus fino al 04 GENNAIO ...Cosa ascoltava Juan Jesus a poche ore dalla partita scudetto della scorsa stagione La sua scelta ha spiazzato tutti. In quanti come lui Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli @calcionap ...