John Williams | Potrei tornare a lavorare se mi proponessero un film interessante

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il compositoresta per compiere 92 anni e, nonostante avesse parlato di un possibile ritiro dal mondo del cinema, non ha escluso dial lavoro.sta per compiere 92 anni e ha ammesso che potrebbeper il cinema e comporre un'altra colonna sonora dopo quella del quinto capitolo di Indiana Jones. L'artista festeggia il compleanno l'8 febbraio e sembra non avere intenzione di chiudere definitivamente con i suoi impegni professionali. Le dichiarazioni del compositore Intervistato da The Times UK,ha dichiarato: "Non mi importa molto dei grandi proclami, delle dichiarazioni che sono ferme e complete che sono circondate da porte chiuse. Se ne ho fatta una senza inserirla nel ...

La musica diNaturalmente E. T. - L'extraterrestre non sarebbe stato lo stesso senza la colonna sonora curata dal maestro, grande compositore per il cinema e storico ...... Drammatico) in onda alle 21.20 su Italia 1 , un film di Gus Van Sant, con Robin, Matt Damon, Ben Affleck, Stellan Skarsgård, Minnie Driver, Casey Affleck, Cole Hauser, George Plimpton,...Ma proprio davanti a questo dubbio, gli venne ricordato che non aveva avuto bisogno di essere un alieno per girare E.T. La musica di John Williams Naturalmente E.T. - L'extraterrestre non sarebbe ...Il leggendario compositore - già autore della colonna sonora del primo film di Superman - potrebbe tornare per Superman: Legacy