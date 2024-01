Ivano | il Vigile del fuoco eroe di Cesate intervenuto per l’auto nel lago a Colico

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) E’ undeldi, l’che ieri ha salvato due uomini da morte certa, dopo il terribile incidente aconfinita neldi Como.Ghidoni, 45 anni da compiere, è undelin servizio al distaccamento di Milano via Sardegna, dopo essere stato per anni a ...

Decisivo l'intervento di undel fuoco fuori servizio,Ghidoni, 45 anni, anch'egli in gita all'abbazia, che si è tuffato nelle acque del lago per tentare di salvarli. "L'ho stesa sul ...IlGhidoni svolge servizio presso il comando di Milano nella sede di Via Sardegna. Leggi anche Colico (Lc) - Auto si ribalta nel lago a Colico, un morto e due feriti gravi Redazione ...Si chiama Ivano Ghidoni il vigile del fuoco fuori servizio prontamente intervenuto per soccorrere le tre persone persone finite con l'auto nelle gelide acque del lago di Como a Piona. Il terribile ...COLICO – Parla all’agenzia Ansa Ivano Ghidoni, il vigile del fuoco che ieri, insieme alla compagna anestesista rianimatrice Debora Palmisano, per primo ha prestato soccorso ai tre turisti precipitati ...