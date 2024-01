Ivanka Trump presidentessa degli Stati Uniti e nuova Guerra Mondiale | cosa hanno predetto i Simpson per il 2024

Leggi su biccy

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Donaldeletto Presidented’America, l’allora campione olimpico Bruce Jenner che fa coming out come donna transgender, Lady Gaga al Super Bowl e pure il divorzio fra Francesco Totti e Ilary Blasi: iavevano “” tutto. Totti e Blasi: ilo avevanohttps://t.co/zdXdq8aJ3j — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 12, 2022 Con 35 stagioni spalmate in 35 anni e circa 800 episodi i– volendo o non volendo –azzeccato moltissime cose e questi sono i fatti che avrebbero “” per l’annoche è appena iniziato. 1) Donaldsi ricandiderà come Presidente...