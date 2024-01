Italia-Georgia | Europei pallanuoto 2024 | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Esordio per la Nazionalena diaglimaschili in Croazia. Domani il debutto per il Settebello nei gironi preliminari: gli azzurri se la vedranno con lanell’incontro più abbordabile di questa prima fase (poi le finalisti iridate Ungheria e Grecia). Andiamo a scoprire nel dettaglio ildella sfida e come seguirla in TV. Per glidimaschile i match del Settebello saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD o Rai Sport HD, mentre la direttasarà affidata a Rai Play, con tutti gli altri match disponibili su Eurovision Sport, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento....