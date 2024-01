Israele | stop Usa | “Spostare palestinesi fuori Gaza è un’idea irresponsabile | fermatevi”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) – Gli Usa bollano come “retorica provocatoria e” le dichiarazioni sul reinsediamento deidei ministri israeliani Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir. “Ci è stato detto ripetutamente e costantemente dal governo israeliano, compreso il primo ministro, che tali dichiarazioni non riflettono la politica del governo israeliano. Dovrebbero fermarsi immediatamente – afferma il portavoce del Dipartimento di Stato Usa Matthew Miller – Siamo stati chiari, coerenti e inequivocabili sul fatto cheè terra palestinese e rimarrà terra palestinese, senza che Hamas abbia più il controllo del suo futuro e senza gruppi terroristici in grado di minacciare. Questo è il futuro che cerchiamo nell’interesse di israeliani e ...

Ma il ministro israeliano della Sicurezza nazionale replica: "Non siamo un'altra stella sulla vostra bandiera" Gli Usa bollano come "retorica ... (sbircialanotizia)

Hezbollah: "Nostre dita sul grilletto"uccide il numero 2 di Hamas, la 'mente' dell'attacco del 7 ottobreUsa: "Spostare palestinesi fuori Gaza è un'idea irresponsabile, ...... Itamar Ben - Gvir: "Apprezzo molto gli Stati Uniti d'America, ma con tutto il rispetto,non è un'altra stella sulla bandiera americana - ha detto - La migrazione di centinaia di migliaia da ...Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, fi ...Convocato per oggi il consiglio di sicurezza dell'Onu. Tensione alta in Medio Oriente dopo l’uccisione del numero 2 di Hamas, Saleh al-Arouri ...