Israele | stop Usa | “Spostare palestinesi fuori Gaza è un’idea irresponsabile | fermatevi”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Pubblicato il 3 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Gli Usa bollano come "retorica provocatoria e" le dichiarazioni sul reinsediamento deidei ministri israeliani Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir. "Ci è stato detto ripetutamente e costantemente dal governo israeliano, compreso il primo ministro, che tali dichiarazioni non riflettono la politica del governo israeliano. Dovrebbero fermarsi immediatamente – afferma il portavoce del Dipartimento di Stato Usa Matthew Miller – Siamo stati chiari, coerenti e inequivocabili sul fatto cheè terra palestinese e rimarrà terra palestinese, senza che Hamas abbia più il controllo del suo futuro e senza gruppi terroristici in grado di minacciare. Questo è il futuro che cerchiamo nell’interesse di ...

fa fuori il numero 2 di Hamas: il raid mortale in Libano Nelle scorse ore, prima del raid in Libano, Hamas aveva fatto filtrare la disponibilità a liberare 40 ostaggi nelle sue mani a Gaza in ...21.30 Morte Arouri, fonti:ai negoziati Fonti diplomatiche arabe hanno annunciato ad Haaretz che l'assassinio di al - Arouri a Beirut ha interrotto i negoziati per un accordo trae Hamas. Secondo le fonti coinvolte ...(Adnkronos) – Gli Usa bollano come “retorica provocatoria e irresponsabile” le dichiarazioni sul reinsediamento dei palestinesi fuori Gaza dei ministri israeliani Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir.L'uccisione a Beirut del numero due di Hamas, ha provocato l'immediata reazione del governo del Libano, la condanna dell'Iran e lo stop ai negoziati in corso in Egitto sulla liberazione degli ostaggi ...