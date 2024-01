“Israele sta trattatando con il Congo per il reinsediamento dei profughi della Striscia di Gaza Contatti anche con altri Stati”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)sta trattando il resinsediamento deidicon Paesi africani e arabi. In particolare – secondo quanto riporta The Times of Israel citando fonti governative – il governo ha parlatoquestione con ilche si sarebbe detto “disponibilie” così comePaesi di cui non è stato fatto il nome. Per quanto riguarda il mondo arabo invece – spiegano le stesse fonti – sarebbero in corso interlocuzioni con l’Arabia Saudita. La conferma è stata data all’edizione in ebraico del Times of Israel, Zman Israel. Il quotidiano scrive che ci sonosegreti tra la coalizione di Netanyahu e il. E, stando alle indiscrezioni, proprio quest’ultimo Paese si è dimostrato intenzionato ad ...

... come riconoscere i sintomi e cosa fare Il nuovo numero di Wired in edicola parla dei padroni del mondo Le notizie per capire cosasuccedendo in Medio Oriente trae Hamas La guerra in ...... come riconoscere i sintomi e cosa fare Il nuovo numero di Wired in edicola parla dei padroni del mondo Le notizie per capire cosasuccedendo in Medio Oriente trae Hamas La guerra in ...Le belle aree residenziali di Ramallah non sono state costruite con i soldi degli aiuti esteri ... Joseph Harmatz partì da Israele con il figlio più giovane, Ronny, in direzione di Mosca. Nato in ...Un chiaro riferimento questo agli Stati Uniti e ai suoi alleati. Questo attentato arriva proprio nel momento in cui in tutto il mondo si parla del pericolo di un allargamento del conflitto in corso ...