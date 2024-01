Israele | solo il 15% vuole Netanyahu premier dopo la guerra

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) –il 15% degli israelianiche il primo ministro Benyaminresti in caricala fine della. Lo evidenzia un sondaggio dell’Israel Democracy Institute, ripreso da Times of Israel, che segnala anche un forte sostegno al proseguimento dell’operazione militare a Gaza. Il 56,1% (65,2% fra gli ebrei, 11,5% fra gli arabi) ritiene che il miglior modo di giungere alla liberazione degli ostaggi è di continuare l’offensiva militare in maniera intensiva, mentreil 24% preferisce l’ipotesi scambio di prigionieri. Inoltre il 66% ritiene chenon dovrebbe accogliere la richiesta americana di passare a una nuova fase dellaa Gaza riducendo i bombardamenti sulle aree abitate (il 27.7% pensa che non dovrebbe ...

Lo rivela un sondaggio dell'Israel Democracy Institute. Forte sostegno al proseguimento dell'operazione militare a Gaza: per il 66% non bisogna ... (sbircialanotizia)

... la pallavolo di Gian Paolo Montali interruppe la cavalcata sul più bello (maperché davanti c'... L'Italia se la vedrà nel girone con Spagna,e Francia. Passato il turno tutto è possibile. ...... per il timore di una possibile escalation militare trae Hamas dopo l'attacco di ieri a ... E non: cordoglio anche per i 'martiri di oggi' in Iran, dove si è verificato un attentato in cui ...(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Hezbollah ha accusato Israele di aver commesso ieri un "flagrante attacco" contro la roccaforte ...Le autorità iraniane hanno accusato «mercenari» che sarebbero stati reclutati da Israele, Usa o Paesi del Golfo. Ma la lista degli oppositori del regime è lunga: dall’Isis ai separatisti del Baluchist ...