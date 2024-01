Israele | palestinesi via da Gaza? Media | governo in trattativa con Congo e altri Paesi

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Il reinsediamento ‘volontario’ deidasta lentamente diventando una politica ufficiale delisraeliano”. Lo sostiene il Times of Israel, secondo cui la coalizione del premier Benjamin Netanyahu starebbe portando avanti trattative in gran segreto con ilper accogliere migliaia di immigrati da. “Ilsarà disponibile ad accogliere migranti e siamo in trattative con”, ha suggerito al giornale una fonte dal gabinetto di sicurezza. Lunedì scorso, Netanyahu aveva annunciato a una riunione del Likud di star lavorando per facilitare la migrazione volontaria degli abitanti diverso. “Il nostro problema ...

Secondo il Times of Israel sarebbero in corso negoziati segreti per agevolare il reinsediamento 'volontario' di migliaia di migranti "Il ... (sbircialanotizia)

Leggi anche, stop Usa: "Spostarefuori Gaza è un'idea irresponsabile, fermatevi", solo il 15% vuole Netanyahu premier dopo la guerra... in solidarietà con idella Striscia di Gaza. 'Le forze navali delle forze armate ... per sostenere il gruppo palestinese Hamas nella sua guerra contro lo Stato dinella Striscia di ...ma da americani-palestinesi che hanno deciso di investire personalmente nell’area… di Anna Mahjar-Barducci Nel giugno 1994, esattamente 53 anni dopo l’invasione nazista dell’Unione Sovietica, Joseph ...Auto crivellate di proiettili, animali randagi e recinzioni bruciate: e' cio' a cui si assiste oggi presso il valico di Erez, che era l'unico passaggio per i palestinesi per entrare in Israele dalla ...