Israele-Hamas | si teme escalation | oggi Consiglio di sicurezza dell’Onu

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) – All’indomani dell’uccisione del numero 2 diin un attacco disul sud di Beirut, in Libano, sale la tensione. Il timore che il conflitto si allarghi è sempre più forte. In serata si riunisce ildi. Intanto sono stati interrotti i negoziati trasugli ostaggi. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.